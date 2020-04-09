Нижегородские ветеринары проводят вакцинацию домашних животных против бешенства Общество

Фото: госветуправление Нижнего Новгорода

Нижегородские ветеринары проводят вакцинацию домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в госветуправлении Нижнего Новгорода.

Препараты против бешенства предоставляются хозяевам питомцев бесплатно.

"Период самоизоляции не исключает выгул домашних собак, которым эти прогулки необходимы. Особо важна в данном случае вакцинация против бешенства – заболевания, которое может стать причиной летального исхода не только животного, но и человека", - сказала и.о. начальника нижегородского госветуправления Надежда Жезлова.

Иммунитет после вакцинации вырабатывается через две-три недели, следующую прививку следует делать через год.

"Специалисты госветслужбы работают, соблюдая все меры предосторожности, необходимые для работы в режиме повышенной готовности. Помещения клиник, спецавтомобили для перевозки животных ежедневно обрабатываются дезсредствами, врачи работают в масках и перчатках, дистанция между посетителями клиник, которые ожидают приема, – 1,5 метра, - отметила Надежда Жезлова.

График работы ветклиник: