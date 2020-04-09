Иномарка врезалась в ворота в Нижнем Новгороде Происшествия

Иномарка врезалась в ворота в Нижнем Новгороде. Как сообщили в УГИБДД по Нижегородской области 23 апреля 2020 года, водитель автомобиля погиб.

ДТП зафиксировано накануне, 22 апреля, в Автозаводском районе около дома № 7 по ул. Шуваловский проезд.

Водитель 1964 г.р. (стаж 7 лет) ехал на автомобиле Lifan, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в ворота. Удар оказался смертельным.

Ранее сообщалось, что водители столкнувшихся машин погибли в ДТП в Семеновском районе. При этом, автомобили сгорели.