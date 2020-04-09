Редкая фиалка расцвела на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Экологическая тропа "Марьина роща"

Редкая фиалка расцвела на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили кураторы проекта "Экологическая тропа "Марьина роща"" в ходе видеоэкскурсии.

Речь идет о фиалке удивительной (от лат. Víola mirábilis). Листья цветка сейчас достигают размера нескольких сантиметров, в будущем они вырастут до размера детской ладони.

Как пояснили кураторы проекта, у цветка есть две особенности. Так, например, фиалка удивительная цветет два раза: первый – появляются нежные цветы с лепестками, но в них нет пыльцы, второй – цветы невзрачны, похожи на нераскрывшиеся бутоны, но именно в них зреют плоды.

"Второе чудо у этой фиалки - ее корень. У такого хрупкого мелкого цветка корень мощный и толще всех ее надземных частей. Кроме того, он деревянистый и густо укрыт ржаво-бурыми чешуями, из-под которых показываются почки будущих чашелистиков. Они продолжают прорастать над землей на протяжении весны и лета, а на корневище вместо них постоянно появляются новые зачаточные почки", - добавили кураторы.

Такие фиалки простоят до первых заморозков.

Отметим, что сейчас Щелоковский хутор закрыт для посещения из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что подснежники распустились в Автозаводском парке Нижнего Новгорода.