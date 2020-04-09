"Пока все дома": дистанционные мастер-классы по кулинарии, лекции об искусстве и джазовые концерты пройдут в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Дистанционные мастер-классы по кулинарии от ведущих шеф-поваров города, онлайн-занятия по фитнесу и йоге, лектории про стиль и искусство, интеллектуальная игра "Квиз, плиз!", джазовые и поп-концерты от местных исполнителей пройдут в Нижнем Новгороде в рамках онлайн-проекта "Пока все дома" 25 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Нижегородцам предлагают прогуляться по "виртуальной квартире" фестиваля. Трансляции всех мероприятий можно посмотреть в официальном сообществе события с 14:00 до 21:00.

Рецептами из разных стран поделятся шеф-повар и владелец собственной кулинарной студии Андрей Сулима, шеф-повар ресторана "Горячо" Виталий Потапов, бренд-шеф ресторанного холдинга ILYIN GROUP Иван Кузнецов, совладелец ресторана "Ермак" Александр Голышев, шеф-повар кафе "Селедка и кофе" Александр Николаенко.

Лекцию о домашнем уюте "Стиль, комфорт, баланс в доме" прочтут нижегородский стилист Вероника Сорин и дизайнер интерьеров Дарья Лесохина. Директор нижегородского филиала Head Hunter Ольга Брылева расскажет о том, что будет с рынком труда после пандемии.

Занятия по йоге, воркауту, кроссфиту и функциональным тренировкам проведут призер Европы по стритлифтингу Павел Мартынов, заместитель руководителя Федерации армрестлинга Нижегородской области Вадим Панкеев, рекордсмен России, Европы и мира по становой тяге Максим Матрос и другие специалисты.

В музыкальной гостиной фестиваля пройдут концерты нижегородского пианиста Вячеслава Золотовского, группы Maple Season, ZVEREV, DJ 2R и TRAVKA.

Также для детей будут организованы мастер-классы "Интерактивное искусство" и "Создание масок для социальных сетей" от технопарка "Кванториум".

Кроме того, в рамках фестиваля презентуют многофункциональную площадку для онлайн-мероприятий – медиастудию "Эй, Горький". На этой площадке планируется проводить регулярные прямые эфиры, онлайн-концерты, лектории, конференции и многое другое.