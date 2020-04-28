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Общество

Праздничные плакаты с исторической ошибкой размещены в Нижнем Новгороде

27 апреля 2020 15:17  [14398] Общество

Фото: из соцсети Facebook, Виктория Азарова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Праздничные плакаты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с исторической ошибкой были размещены на билбордах в Нижнем Новгороде. Несоответствие обнаружила экскурсовод Виктория Азарова. Об этом она написала в соцсети Facebook.

На плакатах изображен памятник героям Волжской военной флотилии (известный как "памятник трем матросам"), посвященный событиям 1918 года, а значит не имеющий отношения к Победе 1945 года.

Агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры", что данные плакаты разместил владелец рекламных конструкций. Об этом администрацию города он не уведомил.

"Информация о некорректном смысловом содержании данных плакатов и необходимости их оперативного демонтажа доведена до владельца рекламных конструкций", - рассказали в ведомстве.

Согласно информации, в настоящий момент 8 из 10 размещенных плакатов уже демонтированы. 

Ранее сообщалось, что старые сараи в Нижнем Новгороде закрыли баннерами, посвященными Великой Отечественной войне.

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