Праздничные плакаты с исторической ошибкой размещены в Нижнем Новгороде

Фото:
Праздничные плакаты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с исторической ошибкой были размещены на билбордах в Нижнем Новгороде. Несоответствие обнаружила экскурсовод Виктория Азарова. Об этом она написала в соцсети Facebook.
На плакатах изображен памятник героям Волжской военной флотилии (известный как "памятник трем матросам"), посвященный событиям 1918 года, а значит не имеющий отношения к Победе 1945 года.
Агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры", что данные плакаты разместил владелец рекламных конструкций. Об этом администрацию города он не уведомил.
"Информация о некорректном смысловом содержании данных плакатов и необходимости их оперативного демонтажа доведена до владельца рекламных конструкций", - рассказали в ведомстве.
Согласно информации, в настоящий момент 8 из 10 размещенных плакатов уже демонтированы.
Ранее сообщалось, что старые сараи в Нижнем Новгороде закрыли баннерами, посвященными Великой Отечественной войне.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+