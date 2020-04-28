Капремонт завершен в филиале нижегородской детской поликлиники №19 Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Капремонт завершен в филиале нижегородской детской поликлиники №19 Канавинского района. Всего у поликлиники три филиала по адресам: ул.Есенина, 46; ул.Чкалова, 41 и ул.Гордеевская, 40.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона 27 апреля 2020 года, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" выполнены работы по капитальному ремонту фасада, помещений, а также центрального входа в поликлинику. Филиал находится на первом этаже девятиэтажного жилого дома 1970 года постройки по ул.Гордеевской. Ремонт там не проводился с момента ввода здания в эксплуатацию, то есть полвека.

В настоящее время в капитально отремонтированном филиале поликлиники оборудованы кабинеты врачей-логопедов, работающих в две смены, и многофункциональный call-центр, рассчитанный на 10 рабочих мест в смену. Сегодня там работают 6 операторов, причем штатные должности были введены дополнительно.

Еще одно важное направление в работе поликлиники – офтальмологические услуги.

"Сегодня в Канавинском районе Нижнего Новгорода количество больных с патологией органов зрения, нуждающихся в аппаратном лечении, превысило 6 тысяч человек. Поэтому необходимость открытия единственного в районе кабинета охраны зрения, оснащенного современным оборудованием, очевидна. Мы уже подали заявки на приобретение новейшего офтальмологического оборудования", - пояснила главный врач поликлиники Ольга Бурова.

В 2020 году за счет федеральных и областных средств также планируется приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ".

"В 2019 году три подразделения нашей поликлиники были включены в программу капитальных ремонтов учреждений здравоохранения Нижегородской области, разработанную региональным минздравом по поручению губернатора Глеба Никитина. В 2020 году мы планируем капитально отремонтировать еще два подразделения нашей поликлиники", - отметила главный врач.

Напомним, капремонт был завершен в поликлинике Приокского района и на первом этаже детской больницы Дзержинска в марте этого года.

Также в марте депутаты Заксобрания Нижегородской области поддержали выделение 700 млн рублей на капремонт больниц и поликлиник.