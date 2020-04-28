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Общество

Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 29 апреля

28 апреля 2020 20:26  [12265] Общество

Фото: с сайта московского планетария

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Астероид 52768 1998 OR2 сблизится с Землей 29 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте московского планетария.

Он пролетит на расстоянии около 6,29 млн км от Земли.

Как пояснил НИА "Нижний Новгород" старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев, никакой угрозы астероид в настоящее время не представляет, но является "потенциально опасным".

"Астероид входит в категорию сближающихся с Землей. Когда-нибудь он с ней столкнется, но в ближайшие тысячу лет этого не случится", - сказал он.

(схема орбиты астероида, фото с сайта московского планетария)

Алексей Киселев добавил, что на орбите нашей планеты около 20 тысяч астероидов, которые ежедневно с ней сближаются. Особенность данного астероида в его крупных размерах и яркости, благодаря которым его можно наблюдать в любительский телескоп.

"Но это можно делать не везде. Так, например, в Нижнем Новгороде он будет виден только низко над горизонтом", - добавил сотрудник планетария.

СПРАВКА:

Астероид 52768 1998 OR2 был обнаружен 24 июля 1998 года астрономами программы NEAT в обсерватории Халеакала (Haleakala Observatory) на Гавайских островах. Его орбита проходит вблизи Земли.

Астрономам пока не удалось определить точный размер астероида, по расчетам он составляет от 1,84 километра до 4,11 километра.

Астероид 52768 1998 OR2 классифицирован как потенциально опасный астрономический объект из группы Амуров. Он наблюдался ещё в 1987 и 1996 годах. Это самый большой потенциально опасный астероид из известных. Его орбита и траектория просчитаны до 2197 года. Он может считаться опасным только в масштабе сотен или даже тысяч лет.

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