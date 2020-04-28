НБД-Банк увеличивает объемы льготного кредитования МСП Бизнес

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НБД-Банк является банком-участником программы стимулирования кредитования с опцией рефинансирования в ЦБ РФ и за время участия в программе выдал предпринимателям 62 кредита на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба НБД-Банка.

Участие банка в программах стимулирования кредитования, реализуемых Корпорацией МСП совместно с Центральным Банком РФ, позволяет поддерживать реализацию бизнес-проектов, в том числе с помощью предоставления кредитных средств на льготных условиях.

"Главной задачей НБД-Банка является поддержка бизнеса, особенно тех сфер, которые являются приоритетными для нашей страны и тех, кто нуждается в особом внимании в непростое время нестабильности мировой экономики. Для создания благоприятных условий развития предпринимательства НБД-Банк в сотрудничестве с Корпорацией МСП привлек дополнительно около 100 млн рублей от Центрального Банка РФ для рефинансирования кредитов. За полтора месяца – март и апрель – НБД-Банк дополнительно одобрил еще восемь кредитов предпринимателям по данной Программе на сумму около 360 млн рублей", – сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

Также руководитель отметил, что НБД-Банк является участником еще одной программы льготного кредитования субъектов МСП, реализуемой совместно с министерством экономического развития РФ в соответствие с постановлением правительства РФ №1764. Программа предполагает предоставление льготных кредитов субъектам МСП в отдельных отраслях. В рамках программы кредиты предоставляются на инвестиционные цели, на пополнение оборотных средств и на рефинансирование.

"Программа льготного кредитования субъектов МСП в соответствие с постановлением правительства РФ является одной из ключевых программ поддержки МСП, в которой участвует НБД-Банк. В 2020 году в рамках этой программы утверждены 77 кредитов на сумму около 840 млн рублей. В соответствие с соглашением с министерством экономического развития НБД-Банк планирует профинансировать проекты МСП на сумму 2,2 млрд рублей. Возможности этой программы так же предлагаются НБД-Банком в качестве антикризисных мер для предприятий микро, малого и среднего бизнеса, что особенно важно в период турбулентной ситуации в экономике и современных реалиях", – резюмировал Евгений Максаков.