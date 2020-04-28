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Политика

"Важно набраться терпения и продолжать выполнять все необходимые рекомендации", - Евгений Лебедев

28 апреля 2020 18:36  [179] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев прокомментировал заявление президента Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Глава государства объявил три дня (6,7 и 8 мая) нерабочими, с сохранением зарплаты.

"Президент России Владимир Путин на совещании с участием глав регионов обозначил ключевые задачи на текущий момент по борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, нам удалось затормозить распространение эпидемии, однако ситуация остается сложной. Поставлена задача ежедневно наращивать производство изделий, необходимых в период борьбы с опасным заболеванием. Как подчеркнул Владимир Путин, в каждом регионе должна быть 100-процентная готовность бороться за каждую жизнь. Период нерабочих дней будет продлен до 11 мая включительно, чтобы потом поэтапно возвращаться к прежнему ритму жизни. Хочу снова подчеркнуть, что успешная борьба с пандемией – наша общая задача, решение которой зависит от каждого из нас", - заявил Евгений Лебедев.

"Мне по-человечески понятно нетерпение людей, которые впервые в жизни вынуждены находиться дома столь продолжительное время. Многие из них в это время уже начинали выезжать на дачи, где, безусловно, работы непочатый край. Я понимаю предпринимателей, для которых каждый день на вес золота и которые переживают за свой бизнес. Но сегодня на чаше весов национальная безопасность! Ограничительные меры, которые были приняты, позволили выиграть время, развернуть масштабную работу, связанную с подготовкой лечебных учреждений к приему больных. Именно благодаря этому в России удалось избежать сценария, когда в некоторых странах машины "скорой помощи" просто не успевали выезжать на вызовы! Вот о чем идет речь. Чтобы сгладить экономические последствия от пандемии, в стране принят и реализуется комплекс мер, направленный на поддержку промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, граждан, потерявших работу. Призываю всех набраться терпения и продолжать выполнять все необходимые рекомендации, от этого напрямую зависит успех в борьбе с пандемией коронавируса", - убежден Евгений Лебедев.

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