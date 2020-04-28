"Решения Владимира Путина позволят регионам преодолеть сложный период", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал совещание президента РФ Владимира Путина

Президент Владимир Путин 28 апреля в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями регионов России, посвященное противодействию распространения коронавирусной инфекции. Участие в мероприятии принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил губернатор по итогам совещания, решения Владимира Путина позволят регионам преодолеть сложный период.

"Президент принял важное решение о продлении нерабочих дней. Начало мая - важный период, от которого будет зависеть стабилизация ситуации к концу месяца. Если уровень самоизоляции и самодисциплины останутся высокими, то нам удастся выйти на плато заболеваемости, снизить нагрузку на медицинские учреждения и приступить к снятию ограничений", - отметил Глеб Никитин.

"Очень теплые слова сказал Президент о празднике Великой Победы. В этот раз встретим его дома, поздравим наших ветеранов дистанционно, но как только позволит ситуация, проведем все запланированные мероприятия", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также подчеркнул, что Нижегородская область готова участвовать в формировании национального плана восстановления экономической деятельности.

"Президент уже сейчас поручил приступить к разработке национального плана. Мы планируем принять в этом самое активное участие и подать свои предложения. В Нижегородской области велика доля малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий распространения коронавируса. Мы уже оказываем поддержку этим отраслям и готовы к внедрению новых подходов, чтобы максимально сохранить занятость и предпринимательскую активность", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что Нижегородская область выполнила все поручения президента по подготовке системы здравоохранения к борьбе с коронавирсуом.

"Мы перевыполнили план по развертыванию коек, в том числе с кислородной поддержкой и аппаратами ИВЛ. Такая же ситуация с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Мы проводим крупные закупки и налаживаем собственное производство. Готовы выполнить и новые поручения Владимира Путина", - отметил Глеб Никитин.

"Владимир Путин назвал предстоящие дни самым напряженным периодом борьбы с эпидемией. Для Нижегородской области это абсолютно верно. Наш регион находится по соседству с крупнейшими городскими агломерациями страны. В период праздников у нас всегда росла туристическая активность, многие ехали в Нижегородскую область на дачи, на охоту или рыбалку. В этом году мы просим воздержаться от таких поездок. Все приезжающие должны будут пройти двухнедельный карантин либо в домашних условиях, либо в обсерваторе. Это вполне разумные санитарные требования. Чем больше людей в эти праздники останутся дома, тем быстрее будут сняты любые ограничения. Это в общих интересах всех граждан страны", - сказал губернатор Нижегородской области.

Все, кто въезжает на территорию Нижегородской области, должны заполнить заявку на въезд на портале "Карта жителя Нижегородской области" (nn-card.ru). Заявка может быть оформлена на транзитный проезд через регион. На преодоление территории области в данном случае дается не более 24 часов.