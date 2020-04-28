Нижний сегодня: главные события дня Общество

Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 29 апреля

Астероид пролетит на расстоянии около 6,29 млн км от Земли. Как пояснил НИА "Нижний Новгород" старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев, никакой угрозы астероид в настоящее время не представляет, но является "потенциально опасным", поскольку когда ни будь он столкнется с нашей планетой, но в ближайшие тысячу лет этого не случится.

Количество районов, где нижегородцы заразились коронавирусом, не изменилось

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом по-прежнему зарегистрированы в 42 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород. Также наибольшее число заболевших коронавирусом жителей региона – 959 человек - проживает в областном центре.

Всего 1663: в Нижегородской области подтверждено еще 89 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 28 апреля 2020 года в Нижегородской области заболели 1 663 человека, в том числе за прошедшие сутки – 89 человек. В настоящее время 158 человек выздоровели и выписаны.

Более четырех тысяч протоколов о нарушении самоизоляции составлено в Нижегородской области

Большинство протоколов – 3715 – оформлено в отношении граждан. 2716 протоколов направлено в суд,

Заместитель главврача больницы №33 Алексей Аристов скончался от коронавируса

Известный медик умер 28 апреля. Последние 13 лет он был заместителем главного врача по хирургии больницы №33.

НПАТ временно заменит ИП Каргин на маршруте Т-71

МП "Нижегородпассажиравтотранс" получил временное разрешение на обслуживание маршрута, который раньше принадлежал ИП Каргин. Речь идет о маршруте Т-71. Решение о передаче маршрута принято в связи с тем, что он востребован жителями города, но ИП Каргин лишили права обслуживать его.

Игорь Носов вылечился от коронавируса

Заболевание у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова было выявлено в середине апреля и протекало в легкой форме. Сейчас у него нет никаких симптомов, и все тесты показывают отрицательный результат.

Экс-глава департамента развития туризма Алла Морозова назначена и.о. главы Большеболдинского района

Своей задачей на новом посту Алла Морозова видит строительство современных перерабатывающих комплексов местной сельхозпродукции. Конечной целью развития территории она считает повышение благосостояния жителей района и создание комфортных условий для жизни, отдыха, занятий спортом, развития творческих способностей и самореализации.

Протоколы на родителей, чьи дети вышли на прогулку, составлены в Нижнем Новгороде

За минувшие сутки на улицах города было проверено 1 733 нижегородца и составлено 78 административных протоколов, в том числе три – на родителей детей, оказавшихся на прогулке.