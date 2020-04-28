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Общество

Почти 70 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области

29 апреля 2020 10:25  [285] Общество

По данным на 29 апреля, 69 877 человек прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что по абсолютному числу протестированных жителей Нижегородская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе. Только за последние сутки в регионе протестированы 3 852 человека. Средний показатель составляет 2184 человека на 100 тысяч населения.

По словам Глеба Никитина, сейчас в регионе тесты на коронавирус исследуют специалисты лабораторий девяти организаций: Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД", Приволжский  исследовательский медицинский университет, Приволжский окружной медицинский центр, Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер, ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) в Сарове, Нижегородская инфекционная клиническая больница №2 и ООО "АВК Мед".

"Мы увеличиваем объем тестирования, чтобы контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. По-прежнему на особом контроле состояние здоровья тех людей, которые относятся к группе риска: это контактировавшие с зараженными и приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости", - пояснил губернатор.

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