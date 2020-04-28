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Экономика

Гордума поддержала выделение субсидии нижегородским зоопаркам "Мишутка" и "Лимпопо" на корма для животных

29 апреля 2020 10:45  [261] Экономика

Дума Нижнего Новгорода утвердила изменения в бюджет города на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания 29 апреля 2020 года.

Так доходная и расходная части бюджета на текущий год увеличены на 166,6 млн рублей. Из них 12,9 млн рублей – собственные доходы бюджета, 153,7 млн рублей – межбюджетные трансферты. 

По словам директора департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, средства межбюджетных трансфертов будут направлены на строительство ясельных корпусов детских садов №115 и № 119 (29,3 млн рублей), строительство детских садов в микрорайонах Бурнаковский (15,3 млн рублей) и Новая Кузнечиха (59,4 млн рублей), а также на реставрацию дома Бурмистровой (139,4 млн рублей). 8,7 млн рублей из собственных доходов бюджета планируется направить на оплату выкупной стоимости при расселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

В рамках возмещения части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 0,3 млн рублей будет направлено на оплату труда работников, 0,1 млн рублей - на оплату коммунальных услуг. Еще 0,1 млн рублей будет направлено на поддержку самозанятых граждан, также пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, в связи с ухудшением экономической ситуации, вызванным профилактикой распространения коронавирусной инфекции, 1,5 млн рублей из средств резервного фонда будет выделено на субсидию зоопаркам "Мишутка" и "Лимпопо" на приобретение кормов для животных, 2 млн рублей - МП "Автозаводский парк" на выплату зарплаты.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составит 36 млрд 215,2 млн рублей, расходная – 36 млрд 390,8 млн рублей, дефицит – 175,6 млн рублей.

Напомним, Нижний Новгород получит 8 млн рублей за счет средств межбюджетных трансфертов на проведение в 2020 году на территории Парка Победы мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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