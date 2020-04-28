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Общество

Защита семьи и детства станет важнейшим приоритетом государственной политики России, - нижегородские эксперты

29 апреля 2020 11:32  [162] Общество

В обновленной Конституции забота о детях провозглашается важнейшей государственной задачей, - считают нижегородские эксперты. Так, в 72 ст. закрепляется обязанность создания государством условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Директор Нижегородского государственного театра юного зрителя Инна Ванькина рассказала, что эту поправку в Конституции она считает одной из приоритетных.

"Конституция - самый важный для всех нас документ. Он определяет наш статус, права и обязанности. Поэтому прошу всех внимательно ознакомиться с поправками. В обновленной Конституции государство ставит в приоритет детей, а это для меня, и как для мамы, и как для директора ТЮЗа, говорит об одном: жизнь будет продолжаться", - отметила Инна Ванькина.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Маргариты Ушаковой, появление такой статьи в Конституции может стать главным достижением "Десятилетия детства".

"Забота о подрастающем поколении – приоритет государственной политики. Закрепление этого тезиса в Конституции РФ, по моему мнению, - важнейшее достижение программы "Десятилетие детства", которая активно реализуется в нашей стране и в Нижегородской области в частности", - заявила Маргарита Ушакова.

Заместитель председателя регионального Законодательного собрания Ольга Щетинина акцентирует внимание на том, что в поправках учтено не только создание условий для духовного, нравственного, физического, интеллектуального развития детей, но и семейное воспитание.

"Кроме того, впервые в Основном законе страны закрепляется то, что государство будет брать на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Есть и не менее актуальный морально-этический вопрос - ответственность детей за родителей, поскольку необходимо с ранних лет воспитывать уважительное отношение к старшему поколению", - добавила Ольга Щетинина.

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