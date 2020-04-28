Нижегородские депутаты поддержали переход на дистанционные публичные слушания Общество

Нижегородские депутаты поддержали переход на дистанционные публичные слушания. Об этом стало известно в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 29 апреля 2020 года.

Изменения в положение об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности предложила внести администрация Нижнего Новгорода.

Напомним, речь идет об общественных обсуждениях по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительный кодекс России предусматривает две формы проведения публичных слушаний: очную и дистанционную (в виде общественных обсуждений в интернете), а также с помощью почтовых сервисов.

В Нижнем Новгороде проведение очных собраний граждан было обязательно, но из-за пандемии коронавируса, все ранее назначенные публичные слушания отменены, а новые – не назначаются до особого распоряжения.

"В целях обеспечения реализации прав граждан и юридических лиц в сфере градостроительной деятельности, а также обеспечения более широкого участия населения в обсуждаемых вопросах при помощи информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предлагаем заменить публичные слушания на общественные обсуждения", - говорится в документе.

Кроме того, проектом решения предлагается отменить решение Думы от 11.07.2018 № 177 "О Положении об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде" и решение Думы от 23.10.2019 № 175 "О внесении изменения в пункт 5.2 Положения № 177".