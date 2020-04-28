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Общество

"Ростелеком" продлил доступ к цифровому сервису образования "Лицей" за 1 рубль

29 апреля 2020 11:47  [131] Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" продлил доступ к цифровому сервису образования "Ростелеком. Лицей" за 1 рубль до конца мая для всех пользователей. В пресс-службе компании пояснили, что эта мера направлена на поддержку школьников и родителей, которые в настоящее время вынуждены продолжать обучение в дистанционном режиме. Напомним, такой доступ к платформе онлайн-образования компания открыла с введением режима самоизоляции на территории всей России.

"В сложившейся ситуации очень важно, чтобы процесс обучения не прерывался и учащиеся получали знания. Мы хотим помочь школьникам и их родителям в это непростое время и облегчить переход на дистанционный формат обучения. “Лицей” поможет подтянуть школьную программу с 1 по 11 классы и подготовиться к экзаменам, в том числе, к ОГЭ и ЕГЭ", — отметил директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента "Ростелекома" Кирилл Брылёв.

Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — "Школа" и "Развитие". Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела "Развитие" школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность.

Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте, затем перейти в раздел "Мои занятия" и оплатить 1 рубль. Предложение действует до конца мая. Обучающие видео сервиса "Лицей" также доступно бесплатно в подписках "Интерактивного ТВ" и Wink.

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