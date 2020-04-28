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Общество

Полк химзащиты ЗВО проведет спецобработку военкоматов Нижегородской области

29 апреля 2020 12:06  [129] Общество

Фото: пресс-служба ЗВО

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа проведут специальную обработку военных комиссариатов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие осуществят дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих территории, а также дорожного покрытия.

Дезинфекция будет проводиться обеззараживающими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Напомним, что призывные комиссии начнут работу после завершения режима самоизоляции в Нижегородской области.

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