Полк химзащиты ЗВО проведет спецобработку военкоматов Нижегородской области

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Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа проведут специальную обработку военных комиссариатов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие осуществят дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих территории, а также дорожного покрытия.
Дезинфекция будет проводиться обеззараживающими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.
Напомним, что призывные комиссии начнут работу после завершения режима самоизоляции в Нижегородской области.
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