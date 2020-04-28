Коронавирус подтвердился в 43 районах Нижегородской области

Коронавирус подтвердился в 43 районах и городских округах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 29 апреля 2020 года.
По состоянию на 29 апреля коронавирус официально выявлен 1 794 человека. Из них выздоровели 184 человека, умерли 12 человек.
Наибольшее количество заболевших коронавирусом - 1004 человека – живут в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус верифицирован у 136 жителей Павловского района, 108 жителей Дивеевского района, 53 жителей Кстовского района, у 47 человек из Дзержинска, 43 человек - из Сарова, 40 - из г.о.г. Бор и 37 – из Богородского района.
Подтвержденные случаи заболевания не зафиксированы в Варнавинском, Ветлужском, Воскресенском, Гагинском, Княгининском, Ковернинском, Сокольском и Тонкинском районах.
"Если нижегородцы и гости региона проявят в ближайшие две недели высокий уровень самодисциплины, то вскоре можно будет говорить о снятии ограничений. Это будет означать, что медработники и больницы смогут вернуться к привычному формату работы, принимая больных с хроническими заболеваниями. Лучший способ поддержать врачей и тех, кто нуждается в их помощи, - остаться дома", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 29 апреля):
Ардатовский - 9 подтвержденных случаев
Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 18 подтвержденных случаев
Балахнинский - 10 подтвержденных случаев
Богородский - 37 подтвержденных случаев
Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай
Большемурашкинский - 1 подтвержденный случай
Борский - 40 подтвержденных случаев
Бутурлинский - 6 подтвержденных случаев
Вадский - 1 подтвержденный случай
Вачский - 6 подтвержденных случаев
Вознесенский – 1 подтвержденный случай
Володарский – 9 подтвержденных случаев
Воротынский – 1 подтвержденный случай
Выксунский - 34 подтвержденных случая
Городецкий - 17 подтвержденных случаев
Д.Константиновский - 17 подтвержденных случаев
Дзержинск - 47 подтвержденных случаев
Дивеевский – 108 подтвержденных случаев
Краснобаковский – 2 подтвержденных случая
Краснооктябрьский - 8 подтвержденных случаев
Кстовский - 53 подтвержденных случая
Кулебакский - 32 подтвержденных случая
Лукояновский - 2 подтвержденных случая
Лысковский - 4 подтвержденных случая
Навашинский - 7 подтвержденных случаев
Павловский - 136 подтвержденных случаев
Первомайский - 6 подтвержденных случаев
Перевозский - 2 подтвержденных случая
Пильнинский – 5 подтвержденных случаев
Починковский – 38 подтвержденных случаев
Семеновский - 22 подтвержденных случая
Сергачский - 16 подтвержденных случаев
Сеченовский – 2 подтвержденных случая
Сосновский – 4 подтвержденных случая
Спасский – 3 подтвержденных случая
Тоншаевский - 3 подтвержденных случаев
Уренский - 2 подтвержденных случая
Чкаловский - 4 подтвержденных случая
Шарангский - 3 подтвержденных случая
Шатковский - 8 подтвержденных случаев
Шахунский - 22 подтвержденных случая
Саров - 43 подтвержденных случая
Нижний Новгород - 1004 подтвержденных случая
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский - 116 подтвержденных случаев
Канавинский - 164 подтвержденных случая
Ленинский - 184 подтвержденных случая
Московский - 61 подтвержденный случай
Нижегородский - 173 подтвержденных случая
Приокский - 92 подтвержденных случая
Советский - 121 подтвержденный случай
Сормовский – 93 подтвержденных случая.
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