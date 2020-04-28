Коронавирус подтвердился в 43 районах Нижегородской области Общество

Коронавирус подтвердился в 43 районах и городских округах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 29 апреля 2020 года.

По состоянию на 29 апреля коронавирус официально выявлен 1 794 человека. Из них выздоровели 184 человека, умерли 12 человек.

Наибольшее количество заболевших коронавирусом - 1004 человека – живут в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус верифицирован у 136 жителей Павловского района, 108 жителей Дивеевского района, 53 жителей Кстовского района, у 47 человек из Дзержинска, 43 человек - из Сарова, 40 - из г.о.г. Бор и 37 – из Богородского района.

Подтвержденные случаи заболевания не зафиксированы в Варнавинском, Ветлужском, Воскресенском, Гагинском, Княгининском, Ковернинском, Сокольском и Тонкинском районах.

"Если нижегородцы и гости региона проявят в ближайшие две недели высокий уровень самодисциплины, то вскоре можно будет говорить о снятии ограничений. Это будет означать, что медработники и больницы смогут вернуться к привычному формату работы, принимая больных с хроническими заболеваниями. Лучший способ поддержать врачей и тех, кто нуждается в их помощи, - остаться дома", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 29 апреля):

Ардатовский - 9 подтвержденных случаев

Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 18 подтвержденных случаев

Балахнинский - 10 подтвержденных случаев

Богородский - 37 подтвержденных случаев

Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай

Большемурашкинский - 1 подтвержденный случай

Борский - 40 подтвержденных случаев

Бутурлинский - 6 подтвержденных случаев

Вадский - 1 подтвержденный случай

Вачский - 6 подтвержденных случаев

Вознесенский – 1 подтвержденный случай

Володарский – 9 подтвержденных случаев

Воротынский – 1 подтвержденный случай

Выксунский - 34 подтвержденных случая

Городецкий - 17 подтвержденных случаев

Д.Константиновский - 17 подтвержденных случаев

Дзержинск - 47 подтвержденных случаев

Дивеевский – 108 подтвержденных случаев

Краснобаковский – 2 подтвержденных случая

Краснооктябрьский - 8 подтвержденных случаев

Кстовский - 53 подтвержденных случая

Кулебакский - 32 подтвержденных случая

Лукояновский - 2 подтвержденных случая

Лысковский - 4 подтвержденных случая

Навашинский - 7 подтвержденных случаев

Павловский - 136 подтвержденных случаев

Первомайский - 6 подтвержденных случаев

Перевозский - 2 подтвержденных случая

Пильнинский – 5 подтвержденных случаев

Починковский – 38 подтвержденных случаев

Семеновский - 22 подтвержденных случая

Сергачский - 16 подтвержденных случаев

Сеченовский – 2 подтвержденных случая

Сосновский – 4 подтвержденных случая

Спасский – 3 подтвержденных случая

Тоншаевский - 3 подтвержденных случаев

Уренский - 2 подтвержденных случая

Чкаловский - 4 подтвержденных случая

Шарангский - 3 подтвержденных случая

Шатковский - 8 подтвержденных случаев

Шахунский - 22 подтвержденных случая

Саров - 43 подтвержденных случая

Нижний Новгород - 1004 подтвержденных случая

В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский - 116 подтвержденных случаев

Канавинский - 164 подтвержденных случая

Ленинский - 184 подтвержденных случая

Московский - 61 подтвержденный случай

Нижегородский - 173 подтвержденных случая

Приокский - 92 подтвержденных случая

Советский - 121 подтвержденный случай

Сормовский – 93 подтвержденных случая.