Нижегородская администрация начинает прием документов для помощи бизнесу Бизнес

Нижегородская администрация начинает прием документов для помощи бизнесу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городском бюджете появилась строка для помощи предпринимателям в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно на заседании городской Думы.

"Это техническое изменение. Два дня назад мы приняли городскую нормативную базу, чтобы оказывать помощь малому бизнесу, вчера прошли первые городские комиссии. Порядок такой: от предпринимателя поступает заявка, районная комиссия ее рассматривает и направляет в департамент предпринимательства, тот после проверки направляет областной минсоцпол. После одобрения министерства подписывается соглашение с конкретным предпринимателем. Город принимает на себя расходные обязательства, поэтому важно, чтобы в бюджете была соответствующая строчка", – пояснил глава города Владимир Панов.

Он добавил, что окончательно понять сумму необходимой помощи предпринимателям можно будет только после рассмотрения всех заявок.

"Мы работаем на основании гарантийного письма, которое нам направил областной минпром. По мере того как мы будем отрабатывать заявки предпринимателей, нам будут поступать деньги из областного бюджета", – заявил глава города.

Напомним, предприниматели и самозанятые могут подать заявления на следующие выплаты:

1. Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату труда работникам, в период действия режима повышенной готовности.

2. Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, в период действия режима повышенной готовности.

3. Выплата гражданам, зарегистрированным до 13.03.2020 в качестве налогоплательщиков специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории города Нижнего Новгорода, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности", (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), в целях финансовой помощи, в период действия режима повышенной готовности.

Подробности – на сайте мэрии.



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