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Политика

Сергей Горин сменил Василия Пушкина на посту председателя комиссии нижегородской Думы по соцполитике

29 апреля 2020 12:32  [167] Политика

Сергей Горин сменил Василия Пушкина на посту председателя комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике. Такое решение депутаты приняли на дистанционном заседании 29 апреля 2020 года.

Василий Пушкин досрочно сложил полномочия по семейным обстоятельствам. "За" избрание Сергея Горина проголосовали 36 депутатов, "против" - один.

Заместителями председателя комиссии по социальной политике избраны Владимир Поддымников-Гордеев и Инна Ванькина.

Напомним, Сергей Горин был избран заместителем председателя постоянной комиссии нижегородской Думы по соцполитике 11 сентября 2019 года. Депутат Гордумы и входит в состав постоянных комиссий по социальной политике и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Отметим, Василий Пушкин был переизбран председателем комиссии по соцполитике Думы Нижнего Новгорода VI созыва в октябре 2015 года. Председателем данной комиссии он был с 2010 года.

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