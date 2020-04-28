Девять банков в Нижегородской области готовы выдать кредиты под 0% на зарплаты Бизнес

В Нижегородской области увеличилось число банков, которые работают по программе предоставления беспроцентных кредитов для предпринимателей на выплату зарплат сотрудникам в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля 2020 года.

По словам Глеба Никитина, теперь таких банков уже девять: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак-Барс, Саровбизнесбанк, Промсвязьбанк, МСП-банк, Банк "Открытие" и Владбизнесбанк.

Сейчас одобрено 277 заявок от нижегородских предпринимателей на 469 млн рублей. Из них 370 млн рублей уже выдано – их получили 178 предприятий. Остальные заявки - в работе.

По словам Глеба Никитина, количество одобренных кредитов увеличивается ежедневно.

"Положительная динамика по выданным беспроцентным кредитам есть, но статистика не должна успокаивать. Многие предприниматели сетовали на то, что банки не идут им на встречу. Я дал поручение ежедневно отслеживать количество предоставленных банками беспроцентных кредитов. Эту информацию надо анализировать и доводить до коллег из федерального правительства, чтобы они при необходимости приняли меры", - заявил губернатор.

"Сегодня многие предприятия переживают дефицит оборотных средств, поэтому беспроцентные кредиты на выплату зарплат очень востребованы, не говоря уже о том, что эта мера позволяет сохранить рабочие места для нижегородцев", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, 23 апреля 2020 года губернатор Глеб Никитин расширил круг предпринимателей – получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.

Напомним также, что президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. В этом году праздничные дни приходятся на 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 и 11 мая. Рабочие дни 6, 7 и 8 мая. Глава государства объявил эти три дня также нерабочими, с сохранением зарплаты.