Кольца для помолвки. Традиции и мода

Помолвка – не просто ритуал и дань традициям наших предков. Она символизирует новый этап в отношениях между влюбленными и указывает на серьезные намерения сочетаться браком. Важной особенностью и символом обручения является помолвочное кольцо, врученное женихом.

Женщина относится к помолвке с трепетом и помнит о ней всю жизнь. При правильном выборе кольца для помолвки (тут пример каталога) избранница долго не расстанется с ним. Кольцо станет семейной реликвией и будет передаваться из поколения в поколение.

Классика или оригинальный дизайн

Классический вариант кольца для помолвки – это изящный золотой или платиновый перстень с бриллиантом круглой формы в оправе. Привлекательно смотрится камень в закрепке в виде лапок. Обрамление камня должно быть надежным и гармонировать с общим дизайном ювелирного изделия. Надежность крепления и высокая проба драгоценного металла служит гарантией целостности изделия и ежедневной носки десятилетиями.

Выбирая помолвочное кольцо, жениху следует руководствоваться характером и стилевыми предпочтениями невесты. Оно должно быть изящным и удобно сидеть на пальце, чтобы жена носила его не снимая. Если в будущей семье кольцо для помолвки будет надеваться лишь на годовщину, можно приобрести не классику, а дизайнерское украшение.

Один из вариантов оригинального кольца – содержание этнического узора (к примеру, кельтского либо еврейского). Стиль «vintage» указывает на приверженность личности к раритетным изделиям. Исполнение «artdeco» – это легкость и восхитительная изящность в удачном смешении отпечатков культур разных народов Африки, Индии, Египта и ампира.

Выбор помолвочного кольца

Если выбирать кольцо с невестой, сюрприза не получится. Вам придется все тщательно разведать, чтобы предложение увенчалось неожиданным и приятным презентом. Загляните в шкатулку с драгоценностями и многое узнаете о вкусах избранницы. Может в вашей семье есть фамильная реликвия в виде кольца для помолвки.

Основные критерии подбора

классический стиль

оригинальный дизайн

одиночное кольцо

комплект из обручального и помолвочного кольца невесты

набор из кольца для помолвки и двух обручальных колец будущих супругов

драгоценный металл: желтое и белое золото, платина, серебро, палладий, титан

камни: бриллиант, сапфир, изумруд, топаз, рубин

антикварное украшение

размер кольца

Наш салон предлагает широкий ассортимент колец для помолвки: классических, современных, с гравировкой и на заказ. Грамотные специалисты помогут в выборе с учетом вкусов избранницы.

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