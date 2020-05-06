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Политика

"Изобретение радио положило начало многочисленным открытиям в области науки и техники", - Евгений Лебедев

07 мая 2020 09:03  [65] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем радио. Напомним, 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов на заседании русского физико-химического общества продемонстрировал "прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве". С тех пор 7 мая стало днем изобретения радио.

"От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником с Днем радио, праздником работников всех отраслей связи! Изобретение радио положило начало многочисленным открытиям в области науки и техники. Это достижение распахнуло двери в абсолютно новый мир коммуникаций, совершило информационную революцию, стало точкой отсчета для телевидения, мобильной и спутниковой связи, современных навигационных систем, Интернета и всего того, без чего сейчас невозможно представить жизнь современного человека", - сказал Евгений Лебедев.

"История отечественного радиовещания неразрывно связана с нашим регионом. На электростанции Нижегородской ярмарки трудился изобретатель радио Александр Попов. На нижегородской земле он провел почти 9 лет, делая успехи в электротехнике. Его славное дело продолжили талантливые ученые. В дальнейшем в Нижнем Новгороде появилась первая в стране радиолаборатория, в эфире которой прозвучал человеческий голос. Ее создание способствовало зарождению в нашей области радиофизической школы, развитию радиоэлектроники и радиопромышленности.

За высокими достижениями в отраслях связи стоит ежедневная напряженная работа людей, профессионалов своего дела. Благодаря вашему труду расширяются границы общения, получают практическое применение новейшие технологии и разработки. Пусть мы всегда будем на связи друг с другом!" – подчеркнул Евгений Лебедев.

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