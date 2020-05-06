"В этот священный день мы вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться домой", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем Победы.

"Прошло 75 лет после разгрома Германии. Изменился мир, выросло не одно поколение, но Великая Победа останется навечно вписанной в героическую летопись Отечества как символ единения и триумфа, безграничного мужества и патриотизма, воинской славы и доблести народа. Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. День Победы всегда был, есть и будет самым всенародным, почитаемым, волнующим сердце праздником, в котором смешиваются воедино слезы радости и скорби. Мы в долгу перед теми, кто, не щадя жизни и здоровья, сражался на огневом рубеже за мирное небо, свободу и независимость нашей Родины, кто без сна и отдыха работал в тылу.

Во время войны город Горький являлся кузницей Победы. Здесь был создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, который бесперебойно обеспечивал фронт военной техникой, оружием, снаряжением, самолетами, подводными лодками, взрывчаткой, реактивным топливом. Учитывая колоссальный вклад, который внесли наши земляки в Победу, было направлено обращение Президенту Российской Федерации В.В. Путину о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести".

В этот священный день мы вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться домой, выражаем благодарность ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за возможность жить мирной жизнью. Мы гордимся вашим Подвигом! Низкий поклон поколению Победителей!" – отмечается в поздравлении.