Последние новости рубрики Политика
03 мая 2020 10:04  [116] "Поправки в Конституцию гарантируют стремление нашей страны к обновлениям", - Сергей Дмитриев
02 мая 2020 12:32  [328] Изменения в трудовое законодательство подготовит "Единая Россия"
02 мая 2020 10:02  [263] "Я считаю наиболее важными поправки в Конституцию РФ, касающиеся поддержки труда", - Николай Пугин
01 мая 2020 09:42  [210] Обновленная Конституция сделает власть более открытой, - нижегородские эксперты
01 мая 2020 09:05  [329] "Первомай объединяет людей всех поколений и профессий", - Евгений Лебедев
01 мая 2020 09:01  [326] "История Нижегородской области знает немало свершений и трудовых подвигов", - Глеб Никитин
30 апреля 2020 14:36  [1353] ЗС НО хочет расширить перечень отраслей экономики, терпящей убытки в условиях COVID-19
30 апреля 2020 12:44  [545] "Несколько столетий сотрудники пожарной охраны стоят на страже безопасности людей", - Евгений Лебедев
30 апреля 2020 11:24  [267] "Новый министр спорта - сильный, грамотный управленец", - Ольга Щетинина
30 апреля 2020 10:48  [212] "Обновленная Конституция гарантирует доступную медицину", - специалисты
Политика

"История Нижегородской области знает немало свершений и трудовых подвигов", - Глеб Никитин

01 мая 2020 09:01  [326] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил всех с праздником весны и труда.

"Этот день, проникнутый особой атмосферой, одинаково радостно встречают люди разных поколений. Он олицетворяет уважение к созидательному труду, который обеспечивает благополучие каждого человека, каждой семьи, всего государства.

История Нижегородской области знает немало свершений и трудовых подвигов. Сегодня наш регион, как и вся страна в целом, столкнулся с новым вызовом. Распространение коронавируса требует от нас особо ответственного отношения к труду, соблюдения всех правил безопасности. Уверен, что вместе мы сможем справиться с любой задачей!

В праздничный день слова особой благодарности - ветеранам труда. Именно благодаря вашим усилиям была заложена мощная материальная база, которая дает региону большой потенциал для дальнейшего развития.

Уважаемые земляки, в праздничный день – в Первомай - желаю всем бодрости и хорошего настроения, успехов в делах, крепкого здоровья, добра, мира и благополучия каждой семье!" – отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph