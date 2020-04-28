"История Нижегородской области знает немало свершений и трудовых подвигов", - Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил всех с праздником весны и труда.

"Этот день, проникнутый особой атмосферой, одинаково радостно встречают люди разных поколений. Он олицетворяет уважение к созидательному труду, который обеспечивает благополучие каждого человека, каждой семьи, всего государства.



История Нижегородской области знает немало свершений и трудовых подвигов. Сегодня наш регион, как и вся страна в целом, столкнулся с новым вызовом. Распространение коронавируса требует от нас особо ответственного отношения к труду, соблюдения всех правил безопасности. Уверен, что вместе мы сможем справиться с любой задачей!



В праздничный день слова особой благодарности - ветеранам труда. Именно благодаря вашим усилиям была заложена мощная материальная база, которая дает региону большой потенциал для дальнейшего развития.



Уважаемые земляки, в праздничный день – в Первомай - желаю всем бодрости и хорошего настроения, успехов в делах, крепкого здоровья, добра, мира и благополучия каждой семье!" – отмечается в поздравлении.