Дмитрий Медведев призвал членов "ЕР" передать свой месячный заработок для помощи гражданам и медучреждениям Общество

Фото: Единая Россия

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал всех однопартийцев уплатить членские взносы в размере собственной зарплаты за апрель в случае такой возможности. Об этом сообщили в НРО партии.

Эти средства направят на помощь медицинским учреждениям для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также гражданам, которые в этом нуждаются.

С такой просьбой к коллегам Дмитрий Медведев обратился на заседании президиума Генсовета партии, которое прошло в дистанционном формате на базе ЦИК "Единой России" в Москве.

Дмитрий Медведев напомнил, что депутаты-однопартийцы приобретают для лечебных учреждений средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы и аппараты ИВЛ, жертвуют средства на покупку продуктовых наборов для нуждающихся граждан, предоставляют врачам и волонтерам автомобили, покупают для детей гаджеты для дистанционной учебы.

""Единая Россия" будет "продолжать эту работу столько, сколько потребуется. И чтобы она была еще более эффективной, надо использовать все возможности партии. Именно поэтому мы сегодня централизованно обращаемся ко всем нашим депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности. И призываем вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату за апрель этого года", - сказал он.

Собранные пожертвования будут переданы на помощь медицинским работникам, которые участвуют в диагностике и лечении больных коронавирусом, а также всем, у кого есть проблемы и кто нуждается в поддержке.

"Естественно, эта помощь будет адресной", - пояснил Дмитрий Медведев.

По его мнению, это "под силу многим членам партии".

"Подчеркну, что это личное решение, а не повод для пиара. Это вопрос чести и ответственности перед избирателями, которые оказали вам доверие на выборах", - обратился Дмитрий Медведев к коллегам.

Председатель партии также поручил Центральному исполнительному комитету партии организовать всю необходимую работу по приему членских взносов и добровольных пожертвований, а также проследить, чтобы средства были направлены на обозначенные цели.

Секретарь НРО "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность всесторонней поддержки врачей в период борьбы с распространением коронавируса.

"В Нижегородской области, в том числе по линии "Единой России", реализуются различные проекты, позволяющие облегчить труд медицинских работников. Например, тем, кто участвуют в лечении пациентов с COVID-19, предоставляется горячее питание, а с недавних пор мы по желанию размещаем таких сотрудников в гостиницах региона. Отдельное внимание мы уделяем сейчас обеспечению медработников самыми современными средствами индивидуальной защиты. Члены регионального отделения и я лично регулярно стараемся направлять собственные средства на решение различных задач, связанных с борьбой с коронавирусом. Обязательно примем участие в инициативе председателя партии", - сказал Глеб Никитин.