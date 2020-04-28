Следствие просит арестовать начальника Дзержинского отдела приставов Общество

Следствие просит арестовать начальника Дзержинского районного отдела службы судебных приставов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области 29 апреля 2020 года. Органами следствия начальник обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

В Дзержинский городской суд поступило соответствующее ходатайство следователя.

По версии следствия, 24 января этого года начальник отдела использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы, дав подчиненному ей сотруднику устное указание об окончании исполнительного производства в отношении администрации Дзержинска. При этом она знала, что администрация решение суда не исполнила и рассчитывала на последующее получение возглавляемым ею подразделением материальных выгод от представителей администрации Дзержинска. Позднее было вынесено постановление об окончании исполнительного производства.



Окончание исполнительного производства, при отсутствии фактического выполнения возложенных судом на администрацию Дзержинска обязанностей, повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, поскольку они создали возможность отказа администрации Дзержинска от исполнения вышеуказанных требований суда.

Отмечается, что начальник Дзержинского районного отдела судебных приставов обвиняется в совершении преступления средней тяжести, регистрации на территории Нижегородской области не имеет. Оставаясь на свободе, опасаясь уголовной ответственности за совершенное преступление, может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, может оказать воздействие на свидетелей, большая часть из которых находится в ее подчинении, что может негативно сказаться на дальнейшем расследовании уголовного дела и рассмотрении его в суде.

Судебное заседание назначено на 29 апреля.