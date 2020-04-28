Памятные доски двум героям ВОВ и труженику тыла установят в Нижнем Новгороде Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали установку в городе памятных досок двум героям Великой Отечественной войны – Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Ивану Ивлиеву и Герою Советского Союза, генерал-полковнику Владимиру Вишенкову, а также заведующему Горьковским областным финансовым отделом Александру Гуляеву. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания 29 апреля 2020 года

С ходатайством об установке на доме №1 по улице Минина мемориальной доски, увековечивающей память Ивана Ивлеева, выступила общественная организация ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода.

Об увековечении памяти Владимира Вишенкова и установке мемориальной доски на фасаде образовательного учреждения - руководство МБОУ "Школа № 66" (улица Чаадаева, 2А).

Инициатива увековечить память Александра Гуляева и установить мемориальную доску на фасаде дома № 3А по улице Минина исходила от министерства финансов Нижегородской области.

Установкой и содержанием мемориальных досок будут заниматься администрация Нижегородского района, руководство школы №66 и министерство финансов области.

СПРАВКА:

- Иван Ивлеев попал на Западный фронт Великой Отечественной войны в июне 1941 года. С 24 декабря 1943 года по 17 марта 1944 года командовал гвардейской танковой бригадой на третьем Украинском фронте. Участвовал в Березнеговато-Снигиревской операции, 17 марта 1944 года был ранен в бою в районе села Михайловка Николаевского района. После выхода из госпиталя в июне 1944 года был назначен командиром третьей танковой бригады 23-го танкового корпуса второго Украинского фронта. Сражался при освобождении Украинской и Молдавской ССР. В завершающий год войны во главе бригады освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию.

Генерал-лейтенант Иван Ивлеев в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда", орденом Красной Звезды, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Богдана Хмельницкого II степени.

- Владимир Вишенков в 1941 году окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов, в августе 1942 года был направлен на Сталинградский фронт. Воевал на Южном фронте, четвертом Украинском фронте, в 8-й воздушной армия, в 8-м отдельном разведывательном авиаполку. Участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Западной Украины, Польши, Чехословакии. Всего совершил 257 боевых вылетов. Четыре раза был подбит. 24 июня 1945 года участвовал в Параде в честь Великой Победы в Москве. После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в армии.

Генерал-полковник Владимир Вишенков в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды.

- Александр Гуляев с 1938 года работал председателем Ковернинского райсполкома, с 1939 по 1950 год был заведующим Горьковским областным финансовым отделом. Являлся слушателем Высших финансовых курсов при Финансовой академии в Ленинграде. По окончании учебы в 1953 году возглавил Управление гострудсберкасс и госкредита Горьковской области. С 1955 по 1970 год занимал должность заведующего Горьковским областным финансовым отделом. Александр Гуляев Он принимал активное участие в общественной жизни города и области: избирался депутатом Горьковского областного Совета депутатов трудящихся, был избран членом Пленума Горьковского обкома КПСС, затем членом ревизионной комиссии и председателем ревизионной комиссии обкома КПСС.

Александр Гуляев в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы был награжден орденом Ленина, орденом "Знак Почета", медалью "За доблестный труд в период Великой отечественной войны 1941 - 1945 гг.".