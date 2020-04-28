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Общество

Сильный ветер ожидается в Нижегородской области

29 апреля 2020 14:57  [315] Общество

Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 29 апреля 2020 года. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Местами по региону порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 13-18 м/с. Такая погода сохранится ночью и днем 30 апреля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями вероятность ЧС увеличивается.

Напомним, что температурные рекорды пообещали синоптики в мае.

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