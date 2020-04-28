Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 29 апреля 2020 года. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Местами по региону порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 13-18 м/с. Такая погода сохранится ночью и днем 30 апреля.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями вероятность ЧС увеличивается.
Напомним, что температурные рекорды пообещали синоптики в мае.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+