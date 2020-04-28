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29 апреля 2020 15:18  [110] Копии Знамени Победы подняты у зданий "Транснефть–Верхняя Волга" и подразделений предприятия
Общество

Копии Знамени Победы подняты у зданий "Транснефть–Верхняя Волга" и подразделений предприятия

29 апреля 2020 15:18  [110] Общество

Фото: АО Транснефть–Верхняя Волга

Копии Знамени Победы подняты у административного здания АО "Транснефть-Верхняя Волга" в Нижнем Новгороде, а также на территориях всех семи филиалов общества - Горьковского, Рязанского, Марийского районных нефтепроводных управлений, Володарского районного нефтепродуктопроводного управления, Великолукского завода "Транснефтемаш", Центра промышленной автоматизации, Кстовской базы производственного обслуживания и комплектации оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Знамя является официальным символом Победы над фашистской Германией и государственной реликвией России. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был поднят над Рейхстагом 1 мая 1945 года.

Акция, организованная в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, как дань глубокого уважения и памяти бойцам и труженикам тыла.

В компании добавили, что в год празднования Великой Победы в регионах деятельности АО "Транснефть-Верхняя Волга" реализует тематические благотворительные и волонтерские проекты. Большое внимание уделяется поддержке ветеранов войны, в том числе пенсионеров - бывших работников предприятия. Кроме того, проводится ремонт и реконструкция памятников героям, волонтеры приводят в порядок территории парков.

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