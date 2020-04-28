ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6% Общество

ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первый кредит на приобретение жилья в новостройке в рамках новой государственной программы поддержки граждан и строительной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В дополнение к государственным субсидиям ПСБ снизил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая.

Размер первоначального взноса по программе составляет от 20%, срок кредитования - до 20 лет. Максимальная сумма займа в Нижнем Новгороде и Нижегородской области не должна превышать 3 млн рублей.

"Банк выдает ипотеку по ставке даже ниже заявленной госпрограммы. Таким образом, мы стимулируем строительную отрасль, ведь наши клиенты покупают квартиры непосредственно у застройщиков. Довольны и нижегородцы, поскольку впервые в современной российской истории можно приобрести свое собственное жилье на таких выгодных условиях. Новый кредит доступен большинству, поскольку нет ограничения по месту приобретения недвижимости, по составу семьи и количеству детей, а также не обязательно относиться к льготной категории граждан", - прокомментировал первую сделку управляющий Приволжским филиалом ПСБ Александр Харитонов.

"Наша первая сделка на покупку квартиры под 6% прошла совместно с нашим партнером застройщиком "Жилстрой НН". В кратчайшие сроки наш клиент смог приобрести квартиру в новом ЖК "Торпедо", – добавил он.

Объем ипотечного портфеля ПСБ в Нижнем Новгороде за первый квартал 2020 года вырос на 30%. На кредитование новостроек приходится четверть выдач ипотечного центра банка в Нижнем Новгороде.