Движение нижегородских электричек изменится в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
Оно будет организовано следующим образом:
- 30 апреля и 8 мая – по расписанию пятницы;
- 1, 2, 3, 4, 9, 10 мая – по расписанию субботы;
- 5, 11 мая – по расписанию воскресенья;
- 6, 12 мая – по расписанию понедельника.
Компания просит пассажиров при планировании поездки следить за актуальным расписанием на сайте.
Напомним, шесть электричек отменили в Нижегородской области с 20 апреля.
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