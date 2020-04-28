Движение нижегородских электричек изменится в майские праздники Общество

Движение нижегородских электричек изменится в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Оно будет организовано следующим образом:

- 30 апреля и 8 мая – по расписанию пятницы;

- 1, 2, 3, 4, 9, 10 мая – по расписанию субботы;

- 5, 11 мая – по расписанию воскресенья;

- 6, 12 мая – по расписанию понедельника.

Компания просит пассажиров при планировании поездки следить за актуальным расписанием на сайте.

Напомним, шесть электричек отменили в Нижегородской области с 20 апреля.