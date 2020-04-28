Нижегородцев приглашают вместе с композиторами исследовать искажение музыки в условиях интернет-трансляции Культура и отдых

Нижегородцев приглашают вместе с композиторами исследовать искажение музыки в условиях интернет-трансляции. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал), который запустил музыкальный проект "Новая акусматика".

"Взаимодействие людей онлайн сразу начало создавать новую визуальную эстетику — чего стоят только готовые фоны для видеоконференций. Но интернет-трансляция также сильно влияет и на звук. Для него это настоящее приключение: потери качества, сбои сигнала, задержки трансляции. Вместо унисонов в музыке возникают неожиданные полифонические эффекты, любые совпадения становятся спонтанными", - отмечают организаторы.

В рамках проекта "Новая акусматика" приглашенные композиторы осмыслят неудобства онлайн-среды как уникальные особенности — новую эстетику, новый "лоу-фай".

Проект включает в себя четыре сессии, где музыканты будут взаимодействовать друг с другом онлайн с использованием только непрофессиональной аппаратуры для трансляции звука.

Каждый стрим будет сопровождаться вступительным словом куратора проекта музыковеда, кандидата искусствоведения Ксении Ануфриевой.

"Древнегреческий философ Пифагор читал ученикам свои "акусматы" (изречения) из-за ширмы, чтобы не отвлекать их от содержания речи. По аналогии в 1955 году пионер электронной музыки Пьер Шеффер назвал акусматикой практику слушания через колонки. Именно акусматикой занимаемся все мы сейчас. Для проекта композиторы-участники предложили музыку, исследующую особенности исполнения во время стрима", - пояснила она.

Трансляция будет доступна на сайте Арсенала.

Расписание и программа стримов:

1 мая, 17:00 — Колян Рош (Франция) "Les chambres de Sisyphe";

8 мая, 17:00 — Даниил Пильчен (Москва) "Four songs";

15 мая, 17:00 — Илья Грибов (Нижний Новгород) "Пятнадцать ноль четыре двадцать";

22 мая, 17:00 — Сергей Хисматов (Германия) "Soglasie for ensemble".

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