Последние новости рубрики Спорт
29 апреля 2020 19:33  [186] "Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера", - Дина Аверина
29 апреля 2020 16:37  [227] "Артем Ефремов буквально живет спортом, болеет за спорт", - Дарья Шкурихина
29 апреля 2020 14:13  [527] Максим Гафуров назначен генменеджером нижегородского ХК "Торпедо"
29 апреля 2020 13:51  [831] "Артем Ефремов большой профессионал в спорте и бизнесе, всегда радеющий за результат", - Николай Ходов
29 апреля 2020 13:08  [521] Глеб Никитин назначил Артема Ефремова министром спорта Нижегородской области
20 апреля 2020 12:08  [510] Проект "Ни дня без спорта" опубликовал новое расписание для нижегородцев
14 апреля 2020 10:31  [1630] Нижегородский трамплин построен на три недели раньше срока
10 апреля 2020 12:11  [340] Эксперты "Ростелеком" проверили защищенность мобильных фитнес-приложений
09 апреля 2020 13:57  [811] Wink запустил серию бесплатных онлайн-тренировок
07 апреля 2020 11:14  [303] Проект "Ни дня без спорта" опубликовал расписание онлайн-тренировок для нижегородцев
Спорт

"Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера", - Дина Аверина

29 апреля 2020 19:33  [186] Спорт

"Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера", - поделилась своим мнением по поводу назначения Артема Ефремова на пост министра спорта региона всемирно известная нижегородская гимнастка Дина Аверина.

"С Артемом Аркадьевичем мы знакомы лично. Это человек, который живет спортом и очень много внимания и личного времени уделяет воспитанию спортсменов", - сказала она.

"Ему удалось организовать современную, во многом уникальную спортивную базу на берегу Горьковского водохранилища, на базе отдыха "Изумрудное". Его детище играет значимую роль в подготовке спортсменов на уровне сборных России по различным видам спорта. Там есть отличные комплексы для занятий футболом, хоккеем, художественной гимнастикой, шорт-треком, бадминтоном, баскетболом и многими другими видами спорта. Артем Аркадьевич – обязательный человек, у которого слова никогда не расходятся с делами", - отметила Дина Аверина.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph