"Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера", - Дина Аверина Спорт

"Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера", - поделилась своим мнением по поводу назначения Артема Ефремова на пост министра спорта региона всемирно известная нижегородская гимнастка Дина Аверина.

"С Артемом Аркадьевичем мы знакомы лично. Это человек, который живет спортом и очень много внимания и личного времени уделяет воспитанию спортсменов", - сказала она.

"Ему удалось организовать современную, во многом уникальную спортивную базу на берегу Горьковского водохранилища, на базе отдыха "Изумрудное". Его детище играет значимую роль в подготовке спортсменов на уровне сборных России по различным видам спорта. Там есть отличные комплексы для занятий футболом, хоккеем, художественной гимнастикой, шорт-треком, бадминтоном, баскетболом и многими другими видами спорта. Артем Аркадьевич – обязательный человек, у которого слова никогда не расходятся с делами", - отметила Дина Аверина.