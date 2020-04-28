Нижний сегодня: главные события дня

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"В Нижегородской области от коронавируса выздоровели 184 человека", - Глеб Никитин

По состоянию на 29 апреля 2020 года в Нижегородской области подтвержден еще 131 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, официально заболели 1 794 человека, выздоровели 184 человека, умерли 12 человек.

Коронавирус подтвердился в 43 районах Нижегородской области

Наибольшее количество заболевших коронавирусом - 1004 человека – живут в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус верифицирован у 136 жителей Павловского района, 108 жителей Дивеевского района, 53 жителей Кстовского района, у 47 человек из Дзержинска, 43 человек - из Сарова, 40 - из г.о.г. Бор и 37 – из Богородского района.

Глеб Никитин назначил Артема Ефремова министром спорта Нижегородской области

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, он приступил к своим обязанностям 29 апреля 2020 года.

Семь нижегородцев вернулись в Россию из США

В Нижегородскую область жители региона будут доставлены специальным трансфером, организованным правительством Нижегородской области до места жительства.