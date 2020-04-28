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Политика

"Первомай объединяет людей всех поколений и профессий", - Евгений Лебедев

01 мая 2020 09:05  [330] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Праздником Весны и Труда.

"Как гласит русская пословица: "Землю красит солнце, а человека — труд". Во все времена созидательный и добросовестный труд был и остается базовой ценностью общества, залогом развития человека и стабильности государства. Являясь символом солидарности и единения трудящихся, Первомай объединяет людей всех поколений и профессии. И сегодня мы чествуем тех, кто своим доблестным трудом, талантом, профессиональным мастерством способствует развитию и укреплению нашего региона, выражаем особую благодарность ветеранам, стоявшим у истоков отраслей, предприятий и организаций.

Достижения и результаты Нижегородской области возможны благодаря трудолюбию, опыту и знаниям наших земляков. Важно и дальше продолжать славные традиции, заложенные предшественниками, внедряя новое, используя инновации и современные технологии.

Этот майский праздник также приходит в наш дом как символ обновления и пробуждения природы, предвестник перемен и надежд на светлое будущее. Сейчас, в непростое для всех время, хочется особенно пожелать здоровья, благополучия, мира и добра!" – отмечается в поздравлении.

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