"Победа складывалась из миллионов человеческих судеб", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"Весна 1945 года была временем надежды, символом освобождения человечества от оков нацистской идеологии. Позади остались годы тяжелейших сражений, в которых наши солдаты проявили чудеса храбрости и героизма. Не раз за свою тысячелетнюю историю Россия подвергалась нападению врага, но никогда так остро не стоял вопрос о самом существовании народа. Советские воины бились и за близких, оставшихся в тылу, и за тех, кто попал в застенки концлагерей. Это было настоящее противостояние света с тьмой, гуманизма с бесчеловечностью. Противник оказался сильным и коварным, но наши солдаты выстояли.

Победа складывалась из миллионов человеческих судеб. Кто-то сражался на передовой, где горела земля, кто-то трудился в тылу, снабжая армию оружием и продовольствием. Более 880 000 жителей Горьковской области ушли на фронт. Треть из них не вернулись с полей сражений. Многие отправлялись на войну добровольцами, прибавляли себе лишние годы. А те, кто остался дома, трудились на фабриках и заводах, в полях. За станки вставали женщины, подростки, пожилые люди. На территорию Горьковской области не ступала нога врага, но город подвергся страшным фашистским бомбежкам. Противник стремился разрушить промышленную мощь "арсенала Победы". Дух горьковчан сломить не удалось. Предприятия региона по-прежнему надежно снабжали фронт. Этот вклад в Победу навсегда останется в нашей истории.

Готовиться к Юбилею Победы мы начали давно. К сожалению, свои коррективы внесло распространение коронавируса. Для многих из нас стало привычкой встречать этот праздник в кругу родных и близких, посещать массовые мероприятия. Мы со слезами на глазах и с радостью в сердце смотрели на ветеранов, общались с ними и лично благодарили за Победу. Сейчас сделать это можно, увы, только на расстоянии. Потому что любое нарушение требований безопасности может навредить окружающим.

Призываю всех жителей региона ни в коем случае не пренебрегать правилами и встретить День Победы у себя дома! Отдельно хочу поблагодарить медиков и волонтеров, которые в это непростое время помогают ветеранам и пожилым людям. Вы - настоящие современные герои! Уверен, что пример наших предков поможет нам с честью преодолеть новые вызовы времени.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны за героизм и мужество! Желаю всем здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо над Россией всегда будет мирным!" – отмечается в поздравлении губернатора.