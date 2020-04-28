IP-домофоны: преимущества, особенности устройства

Наверняка каждый знаком с таким устройством как домофон. Хотя бы раз в жизни приходилось набирать номер квартиры на панели у парадной двери или прикладывать ключ. Такие системы прочно вошли в жизнь каждого человека и без них становится даже как-то некомфортно, потому что эти простейшие устройства контролируют доступ. С каждым годом они совершенствуются, увеличивается функционал, устраняются какие-то недочеты. Но теперь можно приобрести IP-системы на сайте https://domofon.in.ua/ip-domofony/ . Несмотря на то, что привычнее всем видеть аналоговые устройства, современные IP технологии активно развиваются.

Преимущества IP-домофонов

Доступно подсоединить большое количество абонентов;

Встроенная камера может служить как обычная камера видеонаблюдения и выводить картинку на экран. Все зависит от модели устройства;

Можно установить специальное мобильное приложение и выводить изображение на экран. Эта функция полезна и поможет узнать кто пришел к вам даже если находитесь далеко от дома;

К главному устройству можно подключить дополнительные видеокамеры и наблюдать на происходящим в режиме реального времени или в записи;

Дополнительно можно подключить вызывные панели (больше 20 штук). Очень удобно, если дом большой;

Если кто-то пришел, то вызов может быть передан сразу всем абонентам в одно время;

Вся система имеет интерком, что позволяет осуществлять переговоры. Например, жильцы многоквартирного дома могут обращаться к управляющей компанией, консьержем.

Система может быть настроена через компьютер. Это позволяет полностью контролировать всю поступающую информацию: просматривать видео, слушать аудио файлы, ограничивать и давать доступ.

Такую систему можно установить в небольшом поселении в каждом доме. Все устройства необходимо объединить и можно обеспечивать связь между всеми жильцами поселка. Например, получать рассылку от управляющей компании, отправлять обращение к сантехникам и т.п. Купить многофункциональную систему можно на сайте domofon.in.ua.

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