Банк "Открытие" предлагает ипотеку под 4,7% для семей с детьми Бизнес

Банк "Открытие" начинает прием заявок по программе "Семейная ипотека", которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.



В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн рублей. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20% с учетом материнского капитала.



"Мы рады принять участие в программе и оказать поддержку тем заемщикам, которые в ней особенно остро нуждаются в сегодняшних непростых условиях. Программа позволит осуществить свою мечту о комфортном и просторном жилье многим российским семьям", - сказал директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" отметил Михаил Чамров.