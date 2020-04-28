Арестован экс-директор казначейства нижегородского банка Происшествия

Арестован экс-директор казначейства нижегородского коммерческого банка. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 30 апреля 2020 года. Бывший сотрудник банка обвиняется в растрате более 487 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными следствием лицами разработали общую схему совершения растраты денежных средств банка, с использованием незаконных перечислений денежных средств банка на счета контрагентов, открытых в иностранном банке.

Таким образом, осуществлялась регулярная фальсификация документации Банка, в которой отображались не соответствующие действительности сведения об остатках средств на корреспондентских счетах банка.

В 2019 году Банк России отозвал лицензию у данного кредитного учреждения.

Бывшему сотруднику банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый он признал частично. Был заключен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, в сентябре прошлого года СУ СК возбудил уголовное дело по факту фальсификации отчетности нижегородским банком "Ассоциация". В конце июля прошлого года Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация". В пресс-службе поясняли, что руководство банка вместе с Банком России вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. После этого государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" начала выплачивать деньги вкладчикам.