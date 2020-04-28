Качественная цифровая печать полиграфической продукции

Компания «ОТПЕЧАТАЙ.РУ» занимается созданием рекламно-полиграфической продукции. Это Типография в Москве, оснащенная технологичным оборудованием. Она предоставляет услуги разных видов печати. Ее специалисты создают отличные решения для рекламных конструкций. Типография предлагает клиентам выгодные условия и цены.

Основные предложения

Цифровая печать.

Офсетная печать.

Широкоформатная печать.

Шелкография.

Тампопечать.

Тиснение.

Компания изготавливает широкий ассортимент полиграфической продукции. Это визитки, блокноты, бланки. У нее можно заказать листовки, буклеты, брошюры. Типография создает лифлеты, наклейки, конверты. Она производит тиражи плакатов, календарей, открыток.

Это далеко не полный список. У компании можно заказать печать:

флаеров;

папок;

приглашений;

пакетов;

упаковок;

сувенирной продукции;

POS материалов.

Типография оказывает услуги дизайна и верстки макетов для создания полиграфической продукции.

Преимущества

Компания предлагает широкий выбор бумаги для печати. Это различные по свойствам, цвету, качеству материалы. Рекламным агентствам предоставляются индивидуальные условия. Заказы выполняются оперативно, тиражи продукции доставляются в короткие сроки. Клиенты получают выгодные условия. Например, выплаты НДС и пр. Возможны заказы от 1 экземпляра продукции. Типография гарантирует качество производимой полиграфии.

На сайте компании можно ознакомиться с ассортиментом продукции. Узнать об особенностях ее печати, получить информацию об условиях сотрудничества. Типография имеет большой опыт в оказании услуг печати различной полиграфической продукции. У нее имеется необходимый набор устройств и оборудования для печати больших тиражей продукции. Это полиграфическая система Xerox Versant 180, гильотинный резак, брошюратор, ламинатор, плоттер, биговщик и пр.

С подробностями сотрудничества и оказания услуг печати можно ознакомиться на сайте компании. Консультации и информацию также предоставляет по телефону менеджер.

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