Офисы ЕРКЦ с 1 мая продолжат работать в режиме удаленного доступа Бизнес

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) информирует, что с 1 мая 2020 года офисы продаж и обслуживания клиентов компании в Кстове и Дзержинске, а также пункты приема платежей и дополнительные операционные окна, расположенные в здании многофункционального центра в Дзержинске, временно не осуществляют очный прием граждан.

Как сообщает пресс-служба ЕРКЦ, о дате открытия офисов компании будет сообщено дополнительно.



Данное решение принято в соответствии с указом президента РФ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сотрудники ЕРКЦ работают в режиме удаленного доступа, поэтому компания рекомендует задавать вопросы по начислениям, направлять информацию, касающуюся изменений в жилом помещении, через сайт ЕРКЦ. Это можно сделать как в Личном кабинете (https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login) , так и через сервис "Обратная связь", не регистрируясь на сайте.

Кроме того, на сайте ЕРКЦ можно оплатить квитанции компании, воспользовавшись услугами Личного кабинета или сервисом "Оплатить онлайн", где также регистрация на сайте не требуется.

Оплачивать квитанции ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа текущего месяца. При оплате до указанной даты платеж будет учтен при формировании квитанции за следующий месяц, право на получение ЕДК сохраняется.

Доставка квитанций ЕРКЦ за апрель начнется с 3 мая.

Получить консультацию специалистов жители также могут по телефону Контакт-центра 8(800) 100-75-30 (звонок бесплатный) ежедневно с 08-00 до 20-00.