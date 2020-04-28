"Центр СБК-Дзержинск" внедряет цифровые сервисы для оплаты услуг ЖКХ Бизнес

ООО "Центр СБК-Дзержинск" в условиях развития коронавирусной инфекции внедряет цифровые сервисы, которые позволят жителям оплачивать услуги ЖКХ дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уже через несколько дней жители Дзержинска смогут удаленно зарегистрироваться в личном кабинете, видеть все начисления за ЖКХ, в любое время передавать показания приборов учета, самостоятельно формировать квитанцию для оплаты, видеть задолженность, а также всю история начислений и платежей, удаленно получать справки и поясняющую информацию.

Сервис будет интуитивно понятен и прост в обращении, так что не вызовет проблем даже у пользователей с минимальными навыками владением компьютером, что очень важно для людей пенсионного возраста.

Существенно будет облегчена работа и самих сотрудников "Центра СБК-Дзержинск". Будет сформирована полностью цифровая база абонентов, в которой легко можно будет найти любого клиента, редактировать его личную карточку, внося необходимые изменения. Кроме того, программа позволит обрабатывать и привязывать к лицевым счетам до 5 тысяч квитанций в минуту. Таким образом, на обработку всех квитанций по Дзержинску уйдет не более 22 минут.

"Внедрение нового программно-аппаратного комплекса с современными цифровыми сервисами является для нас существенным шагом вперед. Мы давно вели работу в этом направлении, но, казалось бы, очень неприятная история с эпидемией коронавируса помогла нам досрочно завершить стадию разработки продукта и перейти к его эксплуатации", - заявил директор ООО "Центр СБК-Дзержинск" Виктор Романов.

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ООО "Центр СБК-Дзержинск" - крупнейшая биллинговая компания Дзержинска, занимающаяся начислением и обработкой платежей за услуги ЖКХ.