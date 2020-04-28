ГЗАС им.Попова организовал производство рециркуляторов воздуха Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

ПАО "Горьковский завод аппаратуры связи им.А.С.Попова" организовало производство рециркуляторов воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Мощность производства составляет 2,5 тысяч изделий в месяц. Рециркуляторы воздуха предназначены для профилактики и защиты от эпидемиологических заболеваний.

Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции ряд нижегородских предприятий осваивают производства медицинских изделий. Уже более 40 региональных компаний начали производство средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования: гигиенических масок, антисептиков, гелевых перчаток, защитных лицевых экранов, медицинских костюмов.

Например, 21 апреля фабрика "Русь" в Дзержинске приступила к массовому производству защитных костюмов для медиков. Сейчас фабрика может выпускать 1,2 тысячи костюмов, но готова расширять производство до 2 тысяч, а затем и до 3 тысяч изделий. По предварительной оценке, медицинские костюмы будут пригодны для наружной химической обработки и термической стерилизации, что даст возможность использовать их многократно.

До этого – 9 апреля, на нижегородском заводе имени Г.И. Петровского началось производство бактерицидных рециркуляторов. Завод готов выпускать около 3 тысяч изделий в месяц.