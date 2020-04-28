Нарушения режима самоизоляции выявлены в работе нижегородских ИП Бизнес

Нарушения режима самоизоляции выявлены в работе нижегородских ИП. Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, по состоянию на 30 апреля 2020 года только в Ленинский районный суд поступили более 7 административных материалов в отношении индивидуальных предпринимателей, не выполнивших правила поведения при введении режима повышенной готовности.

Бизнес организует деятельность без специально нанесённой разметки и соблюдения дистанции. Кроме того, отсутствуют журналы измерения температуры, индивидуальные предприниматели не разъясняют работникам данных магазинов правила соблюдения личной гигиены. В торговых точках отсутствуют маски и перчатки.

Также стало известно, что владелец нижегородского хостела оштрафована за отсутствие средств защиты и спецразметки соблюдения дистанции.

Тем самым ИП нарушила ограничения, наложенные указом губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности", в связи с чем в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Согласно письменным возражениям, индивидуальный предприниматель просила прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием события административного правонарушения, поскольку 17 апреля 2020 года до прибытия сотрудников полиции деятельность хостел не осуществлял.

Постановлением Ленинского районного суда ИП оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.



В объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции также сообщили, что Починковский районным судом в отношении индивидуального предпринимателя рассмотрено дело об административном правонарушении.

Как следует из материалов дела, ИП допустила нахождение работника на рабочем месте в принадлежащей ей ветеринарной аптеке в селе Починки без QR- кода или номера заявки, оформленным работодателем на сайте "Карта жителя Нижегородской области" (портал nn-card.ru ).

ИП оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, нижегородскому бизнесу нужно оформить дополнительные заявки на майские праздники.

При этом, ранее нижегородский бизнес-омбудсмен рассказал о жалобах предпринимателей.