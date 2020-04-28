Более 6 тысяч кв. м дорог охвачено ямочным ремонтом в Приокском районе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 6 тысяч кв. м дорог заасфальтировано в Приокском районе за апрель в рамках ямочного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Ямочный ремонт в районе начался с первых чисел апреля. Работы уже выполнены на улицах Горной, Кащенко, Цветочной, и начались на дублере проспекта Гагарина.

В департаменте дорожного хозяйства отметили, что всего в городе в рамках ямочного ремонта планируется заасфальтировать около 140 тысяч кв. м дорог. Помимо этой кампании в Нижнем Новгороде в этом году продолжается реализация федеральной программы "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которая также охватит и Приокский район.

"В ремонтную кампанию этого года вошли 24 объекта. По результатам торгов на ремонт автомобильных дорог образовалась экономия в размере более 42 млн рублей. На эту сумму планируется отремонтировать дополнительные участки дорог: на проспекте Гагарина, от завода "Нител" до Петровского проезда, протяженностью около 1 км и площадью более 15 тысяч кв.м, и дорогу по улице Медицинской, от пр. Гагарина до ул.Нартова, протяженностью 750 м и площадью более 11 тысяч кв.м", - сказал директор департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко.