"Ростелеком" лидирует на российском рынке коммерческих ЦОД по данным iKS-Consulting Бизнес

"Ростелеком" по итогам 2019 года упрочил свое лидерство на рынке коммерческих центров обработки данных (ЦОД), став его крупнейшим игроком по данным международного консалтингового агентства iKS-Consulting. Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Агентство отмечает, что "Ростелеком" значительно укрепил свои позиции на рынке услуг дата-центров в 2019 году как за счет собственного развития сети ЦОД и активного проникновения в регионы, так и за счет приобретения второго по количеству стоек игрока компании "ДатаЛайн". Таким образом, "Ростелеком" занимает более четверти рынка и оказывает влияние на него, особенно в сегменте государственных компаний. При этом эксперты подчеркивают, что о монополизации рынка речи не идет.

По информации iKS-Consulting, после присоединения компании DataLine "Ростелеком" стал безусловным лидером российского рынка по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест по итогам 2019 года (11 497 стоек). В числе ключевых объектов ГК "Ростелеком" - комплекс дата-центров в Москве (I, II, III), столичный узел обмена трафиком ММТС-9, а также крупнейший московский оператор коммерческого ЦОД "ДатаЛайн", который, в свою очередь, управляет семью площадками, распределенными между двумя локациями в Москве: Nord и Ost. Их суммарная емкость составила 4 811 стоек.

После присоединения DataLine доля группы компаний "Ростелеком" коммерческих ЦОД по количеству введенных стоек достигла 26% на российском рынке, и 30% - на московском рынке.

"Наше лидерство - закономерный результат усилий всей группы компаний. Без преувеличения 2019 год можно назвать определяющим: мы ввели в эксплуатацию крупнейший в России региональный ЦОД Удомля, расположенный в Тверской области, а в ноябре 2019 года запустили новый ЦОД в Екатеринбурге. Сделали серьезный задел на строительство ЦОД в других регионах России. Мы отлично поработали над качеством сервисов, обеспечив среднюю доступность услуги на уровне 99,997%, при нормативе TIERIII 99,982%. Все это, вкупе с присоединением "ДатаЛайн", вывело нас на новый уровень и задало высокую планку на будущее", - сказал вице-президент по облачным сервисам "Ростелекома" Павел Каплунов.