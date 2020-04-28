Нижний сегодня: главные события дня Общество

Режим самоизоляции ослаблен в Нижегородской области

С 30 апреля жители области могут выходить на часовые прогулки, но на расстоянии не более 300 метров от дома. Послабления также коснулись частоты посещений родственников, находящихся на самоизоляции, выхода в аптеку или магазин.

Дополнительные ограничения вводятся для нижегородцев на майские праздники

Изменения ограничивают количество поездок в магазин или аптеку на личном автомобиле или такси. Теперь оформить заявку на данное действие можно не чаще раза в сутки. Данными сроками ограничиваются и поездки к родственникам, находящимся в режиме самоизоляции.

Оформить заявку на поездку в организацию, которая не приостановила свою деятельность в период нерабочих дней, можно также не чаще двух раз в неделю.

Синоптики рассказали о погоде, которая порадует нижегородцев на первомай и выходные

Первомайские праздники встретят жителей Нижнего Новгорода теплой и малооблачной погодой, а в предстоящие выходные температура воздуха будет прогреваться еще сильнее.

Всего 1944: еще 150 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области

По данным на 30 апреля в Нижегородской области коронавирусом заболели 1 944 человек, в том числе за прошедшие сутки – 150 человек. В настоящее время 228 нижегородцев уже выздоровели и выписаны, умерли 12 человек.

Количество районов, где нижегородцы заразились коронавирусом, не изменилось

По состоянию на 30 апреля 2020 года, подтвержденные случаи заражения по-прежнему зарегистрированы в 43 районах и городских округах Нижегородской области. По прежнему наибольшее число заболевших – 1047 – проживает в Нижнем Новгороде.

Ограничения, проживание в обсерваторах и прочие нововведения из-за коронавируса

Глеб Никитин внес изменения в Указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", которые устанавливают особый порядок передвижения граждан и транспортных средств по территории региона, за исключением транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки. В заметке также приводится информация о других ограничениях, которые вводятся в Нижегородской области на майские праздники.

Нижегородцам заблокируют транспортные карты, не привязанные к порталу "Карта жителя"

Транспортную карту можно привязать либо к уже одобренной заявке (например, для выхода на работу) либо ко вновь создаваемой на выход на портале nn-card, в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области". Не указанные в заявке на выход транспортные карты с 1 мая 2020 года будут временно блокироваться. Действие проездного будет также приостановлено, если пассажир не предоставил QR-код или номер заявки на перемещение.

Запрет на посещение нижегородских храмов продлен до 11 мая

С 1 по 11 мая во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии богослужения будут совершаться при участии только клира, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо. Ранее запрет действовал до конца апреля.