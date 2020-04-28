Обновленная Конституция сделает власть более открытой, - нижегородские эксперты Политика

В обновленной Конституции ряд поправок, который касается полномочий органов власти, позволит закрепить основные достижения государства, учитывая важный исторический опыт. Это поможет предотвратить возможное внутреннее противостояние, конфликты, свидетелями которых страна была в 90-е годы прошлого столетия, сделает государственную власть более открытой, определяя ее как гаранта стабильности в стране, - считают нижегородские эксперты.

Так, по мнению депутата Думы Нижнего Новгорода Станислава Прокоповича, Основной закон государства должен быть актуальным и современным и при этом отражающим исторический путь и опыт, который прошла Россия.

"Действующая Конституция была принята на всенародном голосовании в декабре 1993 года и отражала существующую на тот момент в нашей стране ситуацию. Но за прошедшие 27 лет в России многое изменилось: мы прошли путь, на который ряду стран потребовалось несколько сотен лет, многое мы переосмыслили. И эти изменения, конечно же, должны найти отражение в Главном законе страны", - подчеркнул Станислав Прокопович.

Предлагаемые "политические" поправки касаются более 40 статей Конституции: ими будут установлены новые полномочия органов власти.

"Самыми важными я считаю изменения, которые затрагивают главы о президенте, в частности отменяют ограничения по числу президентских сроков, и о федеративном устройстве страны – как говорится, "ни пяди назад". Изменения, которые затрагивают главы о Федеральном собрании, правительстве, судебной власти и местном самоуправлении, не менее важны. Благодаря социальной составляющей в целом они отражают современную российскую реальность, в которой мы с вами живем, в гораздо большей степени, чем документ, принятый в 1993 году", - отметил Станислав Прокопович.

Россия останется президентской республикой. Глава государства будет по-прежнему обладать всей полнотой власти. По словам депутата Гордумы Шамиля Аляутдинова, несмотря на неблагоприятные внешние условия, в России была сохранена стабильная и управляемая обстановка, прежде всего благодаря президенту РФ Владимиру Путину.

"При этом глава государства не боится поделиться своими полномочиями с другими институтами государственной власти. Так, Госдума получит право утверждать председателя правительства и его заместителей. Это важно, потому что политическая система в России стала более стабильной. Парламентские политические партии трезво оценивают обстановку и уверенно стоят на ногах", - прокомментировал Шамиль Аляутдинов.

Но при этом теперь для вступления в силу некоторых особо важных решений понадобится дополнительное согласие, например, по составу правительства.

"В процесс формирования власти будут вовлечены все органы законодательных уровней Российской Федерации. Считаю, что это очень важное нововведение", - прокомментировал ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Андрей Лапшин.

Поправки будут отражать изменения в работе и ряда других властных структур. Так, Конституционный суд получает возможность заранее заблокировать "антинародные" законы. Стратегия развития страны будет приниматься с учётом мнения регионов, в связи с чем планируется усилить роль Госсовета, который по-прежнему будет формировать президент, но утверждать – Государственная дума. Руководителей силовых ведомств будет назначать президент, но после консультаций с Советом Федерации. Муниципалитеты, согласно обновленной Конституции, встраиваются в единую систему публичной власти.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор АНО "Центр стратегического развития регионов" Евгений Костин считает, что такие поправки сделают власть более открытой.

"В Конституции России предлагается закрепить принципы единой системы публичной власти. Это очень важно, так как позволит выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены", - отметил он.