Нижегородцы смогут получить "доброрубли" за участие в конкурсе о раздельном сборе мусора Общество

Нижегородцы смогут получить "доброрубли" за участие в открытом конкурсе социальной экологической рекламы "Все о раздельном накоплении отходов". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Министерство экологии и природных ресурсов региона продолжает принимать заявки.

В конкурсе представлено две номинации - "Экологические видеоролики "РАЗ–ДЕЛЬ-НО"" и "Социально-экологический плакат "Мы за чистый город!"". Работы делятся по возрастным категориям.

К видеороликам выдвигаются следующие требования: они должны быть сняты на тему раздельного накопления отходов любыми доступными средствами. Жанр ролика определяется участниками самостоятельно (интервью, репортаж, видеоклип, анимационный сюжет и т.д.). Хронометраж не более трех минут.

Социально-экологический плакат может быть выполнен в любой плакатной технике, различными художественными материалами: краски (акварель, гуашь, масляные), мелки (пастельные, восковые), карандаши (простой, цветные), уголь, сангина и др., с применением макетирующих программ для создания иллюстраций в форматах JPEG и PNG, с лозунгом или небольшим текстом, для использования в наружной рекламе, информационные, предупреждающие, указательные, запрещающие плакаты, плакаты-карикатуры и аннотации к ним.

За свои работы все участники могут получить "доброрубли". Для этого необходимо скачать приложение "МЫ" и зарегистрироваться. Найти в нем конкурсы "Экологические видеоролики "РАЗ-ДЕЛЬ-НО"" или "Социально-экологический плакат "Мы за чистый город!"". Нажать на кнопку "Участвовать" и оставить отчет, то есть прикрепить фото или видео своей работы. Также необходимо зарегистрироваться под тем же номером телефона на сайте для начисления "доброрублей".

"Это хороший способ привлечь как можно больше людей для участия в конкурсе. Даже если работа не будет признана лучшей, бонусы от участия человек все равно получит. Такие конкурсы помогают в формировании экологической культуры населения, привлекают внимание преподавателей, родителей и детей к проблемам охраны окружающей среды. А это является одной из целей национального проекта "Экология"", – отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Видеоролики оцениваются в 100 бонусов, а социально-экологические плакаты - в 50. После окончания режима самоизоляции баллы, к примеру, можно будет обменять на билеты спортивных и культурных мероприятий, на скидки и бонусы.

Заявки на участие необходимо прислать на электронную почту: belyakova@eco.kreml.nnov.ru до 24 мая 2020 года.

Победителей объявят в День Эколога - 5 июня 2020 года.

Подробнее с условиями можно ознакомиться в группе министерства в социальных сетях.

Напомним, нижегородцы стали получать бонусные баллы — "доброрубли" — за ответственное отношение к самоизоляции. В проект "Карта жителя Нижегородской области" (nn-card.ru) интегрирована платформа "Доброрубль", созданная по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Бонусы начисляются за каждую самостоятельно оформленную и одобренную заявку на выход из дома, но не более чем за одну заявку в день. За это действие пользователю начисляется 10 "доброрублей". Проверить свое количество бонусов можно в приложении "Карта жителя Нижегородской области" или на сайте nn-card.ru, в разделе "Доброрубль".